SMI handelt tefer

(AWP/Reuters/ BB) Die Schweizer Börse handelt am Vormittag im Minus. Investoren suchen wieder vermehrt nach sicheren Häfen. Marktteilnehmer geben politischen Risikofaktoren für die anhaltende Konsolidierung an den Märkten an. Anlass zur Beunruhigung geben die erneut schärferen Töne von US-Präsident Trump im Handelskrieg mit China. Zudem hat die Unsicherheit um ein drohendes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump bereits gestern Wallstreet belastet.

Im frühen Handel ist der SMI (SMI 9846.01 -1.45%) unter 9’900 Punkte gefallen. Am unteren Index-Ende ist die Credit Suisse (CSGN 12.025 -2.75%) zu finden. Die Affäre um die Beschattung von Ex-Starbanker Iqbal Khan belasten den Kurs. Das Schwergewicht Nestlé (NESN 106.4 -1.66%) gibt ebenfalls Gewinne ab. Die RBC stuft den Konzern mit «Underperform» statt wie vorher mit «Sector Perform» ein.

Die Aktien der beiden Luxusgüter-Unternehmen Richemont (CFR 71.4 -2.41%) und Swatch gehören am Mittwoch zu den grossen Verlierern im SMI. Die Titel leiden in einem allgemein schwächeren Börsenumfeld und der weiteren Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Richemont werden zusätzlich von einer Rückstufung durch HSBC (HSBA 608 -0.57%) belastet.

Wie schon seit Anfang der Woche sind es die konjunkturabhängigen Werte, die verkauft werden. Technologiewerte wie AMS (AMS 45.37 -2.89%) oder Logitech (LOGN 38.73 -2.91%) handeln beide mit Verlusten.

Im SMIM (SMIM 2534.866 -1.46%) konnten Dufry (DUFN 80.74 -0.76%) ihre positiven Impulse aus der Verlängerung des Vertrages zum Betrieb von Duty-free-Shops auf spanischen Flughäfen nicht halten und drehten im Verlaufe des Vormittags ins Minus.

Euro handelt schwächer

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zum Dollar und zum Franken nachgegeben. Gegen Mittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1004 $

Zur Schweizer Währung schwächt sich der Euro gegenüber dem Vortag noch etwas weiter ab und notiert nun noch bei 1,084 Fr. Auch der Dollar verliert zum Franken und wird zu 0,9855 Fr. gehandelt.

Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Verluste der vergangenen beiden Handelstage angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.12 -1.62%) 62,12 $. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 56.43 -1.57%)) lag bei 56,54 $.

Der Preis für die Feinunze Gold (Gold 1529.01 -0.19%) lag ebenfalls tiefer als am Vortag und notierte bei 1530,79 $.

Impeachment lastet auf Börsen in Asien und USA

Der Hang Seng in Hongkong, der koreanische Kospi (Kospi 2074.91 -1.14%), der chinesische Shanghai Composite und der japanische Leitindex Nikkei 225 haben allesamt Abgaben zu verzeichnen.

In den USA beendete der Dow Jones (Dow Jones 26807.77 -0.53%) Industrial den Tag auf 26’807,77 Punkten. Der S&P 500 sank auf 2966,6 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 fiel auf 7710,04 Punkte.