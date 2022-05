SMI: Angsthandel sorgt für flächendeckende Verluste

(AWP/Reuters) Während in den letzten Tagen zumindest im frühen Handel immer noch mal Gewinne möglich waren, überwiegen am Donnerstag am Schweizer Aktienmarkt und auch europaweit die Verluste. Teilweise fallen sie auch wieder sehr deutlich aus. Das Zinsgespenst gehe wieder um, kommentiert ein Händler. So hätten Anleger die jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell einfach ignoriert. «Der oberste Währungshüter hat angekündigt, so lange die Zinsen zu erhöhen, bis die Inflation rückläufig ist – und gegebenenfalls noch aggressiver vorzugehen.»

Ein weiterer Beobachter spricht von «Angsthandel». Nach dem im Wochenverlauf kurzzeitig aufgeflammten Optimismus liege der Fokus der Anleger nun wieder ganz auf den Folgen der anhaltend hohen Inflation. Öl ins Feuer haben vor allem in den USA die enttäuschenden Zahlen grosser Detailhändler gegossen. Nun gehe die Angst um, dass die Ausgaben der Konsumenten und Haushalte, die Leistungen der Unternehmen und ganz allgemein das Wachstum unter der anhalten hohen Teuerungsrate leiden. Darüber hinaus preise der Markt weiterhin eine weitere Straffung der Geldpolitik ein, was den Druck auf risikoreichere Anlagen erhöhe. «Die Barmittel werden von den Aktienmärkten in Anleihen umgeschichtet, da die Renditen sowohl in den USA als auch in Europa sinken, was den Zustand der Angst auf dem Markt unterstreicht», erklärt ein Händler.

Der SMI (SMI 11'253.87 -2.81%) fällt gegen 11.05 Uhr um 2,62% auf 11’275,83 Punkte und damit den tiefsten Stand seit Anfang März. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 2,82% auf 1747,35 und der breite SPI (SXGE 14'426.53 -2.91%) 2,76% auf 14’448,74 Zähler.

Alle 30 SLI-Titel sacken zwischen 0,6% (Schindler (SCHP 183.00 -0.25%)) und 7,9% (Julius Bär (BAER 44.69 -8.10%)) ab. Vor allem das Minus von 4,7% bei Nestlé (NESN 113.50 -4.93%) belastet den Gesamtmarkt. Diese Abgaben allein stehen für knapp die Hälfte der verlorenen SMI-Punkte.

Ein negativer Bernstein-Kommentar lastet ebenso auf den Aktien des Nahrungsmittel-Giganten wie die schwachen Daten aus den USA. Es überrasche ihn angesichts der jüngsten US-Nachrichten nicht, dass zyklische Konsumgüter und Einzelhändler aktuell zu den schlechtesten Werten gehören.

Der «Angsthandel» lässt sich aktuell auch am Devisenmarkt ablesen. Sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro macht der Franken am Donnerstagvormittag Boden gut. Das Euro/Franken-Paar weist bei Kursen unter 1,03 eine aktuelle Handelsspanne von einem Rappen zwischen Tageshoch und -tief auf. Dies gilt auch für das Dollar/Franken-Paar, das wieder unter der 0,98er Marke notiert, nachdem es am Dienstag noch jenseits der Parität gestanden hatte.

Die erhöhte Volatilität macht sich zudem beim VSMI bemerkbar. Der Volatilitätsindex zieht im Handelsverlauf deutlich an und gewinnt aktuell annähernd 15,9% auf 24,1 hinzu.

Dass die Aktien von Julius Bär mittlerweile die rote Laterne halten, ist dem Geschäfts-Update geschuldet. Der Vermögensverwalter legte einen durchwachsenen Zwischenbericht nach vier Monaten vor, der unterschiedlich kommentiert wird. Negativ überrascht hat der Netto-Neugeldabfluss.

Mit VAT, Straumann (STMN 110.00 -4.97%) und Logitech (LOGN 56.10 -3.81%) sind denn auch einmal mehr Wachstumswerte unter den grössten Verlieren zu finden. Ihre Abgaben liegen zwischen 6,0 und 4,2%. Sie alle hatten bereits am Vortag zum Teil deutlich Federn gelassen.

Die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 85.82 -1.36%) und Roche fallen zwar etwas weniger stark als der Gesamtmarkt, dies bietet in der aktuellen Gemengelage aber kaum eine Stütze.

Sowohl unter den Blue Chip als auch in den hinteren Reihen werden weitere Zykliker aus den Depots geräumt. Adecco (ADEN 35.16 -3.41%) und Kühne+Nagel verlieren denn beide mehr als 4%. In der zweiten Reihe leiden SulzeR, Interroll (INRN 2'570.00 -4.46%) oder auch Feintool (FTON 21.05 -4.54%). Bei Sulzer (SUN 65.75 -5.80%) sorgen die Sanktionen der polnischen Regierung erneut für Negativ-Schlagzeilen.

Das Biotech-Unternehmen Evolva kann sich hingegen nach einem positiven Geschäftsupdate mit +7% gegen den allgemeinen Trend behaupten.

Euro erholt sich leicht

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen etwas von seinen deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0493 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Mittwoch war der Euro wegen der trüben Finanzmarktstimmung unter Druck geraten.

Zum Franken tendiert der Euro mit 1,0343 Fr. gegenüber dem Vorabend unverändert. Dagegen setzt der Dollar den Abwärtstrend zum Franken fort und kostet mit 0,9859 Fr. etwas weniger als am Mittwochabend mit 0,9869. Noch am Dienstag wurde der Greenback über der Parität gehandelt.

Am Donnerstag stehen nur wenige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Zudem handelt es sich um Zahlen, die meist keine grösseren Marktreaktionen hervorrufen. Im Auge behalten dürften Anleger allerdings das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der EZB. Aufgrund der hohen Inflation scheint die Zentralbank nach langem Zögern eine erste Zinsanhebung im Sommer anzupeilen. Im Tagesverlauf äussern sich auch einige hochrangige Notenbankvertreter.

Ölpreise geben erneut nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag an ihre deutlichen Vortagsverluste angeknüpft. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,15 $. Das waren 96 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 109.22 -3.77%)) fiel um 1,48 $ auf 108,11 $.

Wie schon am Vortag belastete die sehr trübe Stimmung an den Aktienmärkten die Ölpreise. «Einen ölmarktspezifischen Grund für den Preisrückgang gestern gab es nicht», kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank (CBK 7.08 +0.88%). «Wir führen den Preisrückgang daher eher auf externe Einflussfaktoren wie den Ausverkauf an den US-Aktienmärkten zurück.» Am Donnerstag setzte sich die Talfahrt an den Aktienmärkten in Europa fort und so auch die Verluste bei den Ölpreisen.

Die Rohölpreise bewegen sich schon seit längerem in einer Spanne von etwa 15 $, halten sich aber meistens über der Marke von 100 $. Dass sie nicht stärker fallen, hängt vor allem an dem weltweit knappen Angebot, nachdem vornehmlich westliche Länder scharfe Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine ergriffen haben. Ein Erdöl-Embargo seitens der Europäischen Union lässt wegen Widerstands einiger Länder jedoch weiter auf sich warten.

Kurseinbruch an US-Börsen

Am Mittwoch haben die amerikanischen Börsen den grössten Kurseinbruch seit fast zwei Jahren erlebt. Auslöser waren schrumpfende Gewinne der grossen Detailhändler wie Walmart (WMT 122.43 -6.79%), Macy’s und Target. Anleger befürchten, die Gewinne könnten durch die Inflation weiter unter Druck geraten. Ausserdem erhielten erneut die Sorgen an Gewicht, dass eine zu straffe Gangart der US-Notenbank Fed die Konjunktur ausbremsen könnte. Auch aus der US-Bauwirtschaft kamen schwache Signale.

Der Dow Jones Industrial sackte um 3,6% auf 31’490 Punkte ab. Noch grössere Verluste verzeichneten der technologielastige Nasdaq Composite mit 4,7% (auf 11’418 Punkte) und der breit gefasste S&P 500 mit 4% (auf 3923 Punkte).

Bei den Einzelwerten hat es Target mit einem Kurssturz von zeitweise gut 26% besonders hart getroffen. Der Einzelhändler steigerte zwar den Quartalsumsatz auf 25,2 Mrd. $. Steigende Kosten liessen den Gewinn allerdings um die Hälfte auf 2.19 $ pro Aktie einbrechen.

Auch Technologieunternehmen büssten erneut ein. Sie sind oft hoch verschuldet und leiden unter steigenden Zinsen. Am Mittwoch gaben aber erneut auch grosse Qualitätstitel wie Amazon und Apple mehr als 5% ab. Cisco Systems, der grösste Hersteller von Computernetzwerkausrüstung, erwartet dieses Quartal aufgrund von Lockdowns in China einen schrumpfenden Umsatz. Die Aktien sind im nachbörslichen Handel bis zu 19% abgestürzt.

Gemäss den Futures-Kontrakten sollte sich der Abwärtstrend im S&P 500 stabilisieren. Für den Euro Stoxx 50 zeigt der Futures hingegen ein Minus von 0,8% an.

Deutliche Verluste im Sog der Wall Street

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag einen Rücksetzer erlitten. Damit hinterliessen die starken Kursverluste an der Wall Street ihre Spuren.

Nachdem sich die internationalen Börsen bis zur Wochenmitte stabilisiert hatten, machten Zinssorgen und daraus resultierende Rezessionsängste Aktien nun wieder zu schaffen. «Die US-Notenbank hat in der letzten Zeit immer wieder klargemacht, dass die Bekämpfung der viel zu hohen Inflation Priorität hat und als Konsequenz der Massnahmen eine deutliche Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivität eintreten kann», so die Volkswirte der Helaba. «Zuletzt war es Fed-Chef Jerome Powell, der ein aggressiveres Vorgehen nicht ausgeschlossen hat und nicht zögern würde, den Zins über das neutrale Niveau anzuheben, selbst wenn dadurch das Wirtschaftswachstum deutlich gebremst würde.»

Die schwachen Zahlen der US-Einzelhändler am Vortag deuteten darauf hin, dass der US-Konsum nicht in einer so starken Position sei, wie man bislang gedacht habe, begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank die breit angelegten Verluste an der Wall Street. Dies heizte die Rezessionsängste weiter an und belastete auch die Börsen exportorientierter asiatischer Volkswirtschaften. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (N225 26'402.84 -1.89%) schloss 1,89% tiefer mit 26’402,84 Punkten.

In Festlands-China hielten sich die Notierungen etwas besser, nachdem sie am Vortag den Gesamtmärkten hinterhergehinkt waren. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland tendierte kaum verändert. Der Hang Seng (HSI 20'120.68 -2.54%) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel dagegen um 2,34% auf 20’161,81 Punkte. Der technologielastige Index habe unter dem Kurseinbruch der Nasdaq gelitten, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an. Die australische Börse folgte ebenfalls den schwachen Vorgaben der Wall Street. Der S&P/ASX 200 schloss 1,65%t schwächer mit 7’064,50 Punkten.