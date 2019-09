SMI: mit Geduld weiter aufwärts

Der SMI (SMI 10041.65 0.59%) befindet sich auf der kurzfristigen Zeitebene mittlerweile wieder in einem klaren Aufwärtstrend, zugleich hat er aber auch den oberen Randbereich des Schwankungskorridors (graue Fläche) erreicht, an dem er sich erfahrungsgemäss verlangsamt. Kurse über 10’100 (grün) dürften daher erst in der kommenden Woche eine Option sein. Gleichzeitig müssen Anleger jedoch auch keine Rückschläge unter 9800/9850 fürchten, denn dort verlaufen zahlreiche markttechnische Haltezonen (rot).

Der Aufwärtstrend des SMI findet sich auch in einer längerfristigen Perspektive wieder und würde hier theoretisch sogar noch mehr Luft nach oben lassen (schwarz). Allerdings ist auch auf dieser Zeitebene ein Schwankungskorridor kalkulierbar (blau), der spätestens an der 10’200er-Marke bremst. Damit ist der Spielraum für die kommenden Wochen vorläufig fixiert.