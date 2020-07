SMI-Anleger kommen aus der Deckung

(AWP/Reuters/RI) Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Anleger am Montag wieder aus der Deckung gewagt. Der SMI (SMI 10470.92 0.58%) drehte nach negativem Start am Nachmittag in den grünen Bereich. Händler erklärten, ermutigende Zwischenergebnisse aus Impfstoffstudien und die Hoffnung auf weitere Hilfsprogramme hätten die Anleger zu Aktien greifen lassen. Dazu seien Spekulationen auf eine Beilegung des Streits über den geplanten Corona-Wiederaufbaufonds auf dem EU-Sondergipfel gekommen.

Im weiteren Verlauf der Woche bieten gleich elf Blue Chips mit Semester- oder Quartalszahlen Orientierungshilfe, allein sechs davon am morgigen Dienstag. Die Aktien des Pharma-Zulieferers Lonza (LONN 565.6 2.99%) avancierten deutlich. Die Titel des Augenheilkonzerns Alcon (ALC 57 2.59%) rückten ebenfalls vor. Auch die baunahen Werte Geberit (GEBN 508.4 1.9%) und Sika (SIKA 199.95 2.02%) waren gesucht.

Im Fokus standen daneben Julius Bär (BAER 40.98 -2.98%), die nach Zahlen klar verloren. Auch andere Finanzwerte wie UBS wurden verkauft. Die Vermögensverwalterin Bellevue Group wurde von einer Wertberichtigung gebremst.

Gesucht waren dagegen Kühne + Nagel (KNIN 162.65 1.72%) im Vorfeld der Halbjahreszahlen vom Dienstag. Von den Blue Chips werden am Dienstag noch Logitech (LOGN 66.2 1.85%), Novartis (NOVN 82.71 0.42%), SGS (SGSN 2452 0.12%), Givaudan (GIVN 3782 1.39%) sowie die bereits erwähnte UBS (UBSG 11.265 -0.84%) über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten.

Das grösste Plus wiesen die Aktien von Aryzta (ARYN 0.5495 15.68%) auf. Der angeschlagene Tiefkühlbäcker soll mehrere Übernahmeangebote erhalten haben.

Europäisches Gipfeltreffen

International gesehen stand weiterhin das Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs im Fokus. Die am Freitag gestartete Zusammenkunft, bei der es vor allem um den geplanten Corona-Wiederaufbaufonds geht, brachte bis Börsenschluss noch kein Ergebnis. Streit gibt es vor allem über die Höhe der nicht zurückzahlbaren Zuschüsse. Der Gipfel soll am Montagabend fortgesetzt werden.

Auch die Aktien des Industrieunternehmens Comet (COTN 136.6 6.22%) zogen etwas an, dies nach soliden Angaben zum ersten Semester.

Gefragter Euro

Der Euro hat am Montag mit der Hoffnung auf eine Einigung im EU-Fiskalstreit zugelegt. Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1.1467 $ und kostete damit so viel wie seit März nicht mehr. Aktuell notiert sie bei 1.1455 $ wieder etwas tiefer.

Zum Franken bewegt sich der Euro eher seitwärts. Bei einem Stand von 1.0754 Fr. bewegt er sich in etwa auf dem Niveau vom späten Freitagabend. Der US-Dollar zeigt sich mit 0.9389 Fr. nur wenig verändert.

Die Ölpreise haben am Montag bis zum Mittag leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 43.18 0.16%) 42,76 $. Das waren 38 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 40.91 0.52%)) fiel um 39 Cent auf 40,36 $.

Verhaltene US-Börsen

Die Ausbreitung des Coronavirus in den USA hat die Anleger an der Wall Street zum Wochenauftakt verunsichert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag etwas schwächer bei 26’641 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3251.84 0.84%) lag unverändert bei 3225 Zählern, der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2% auf 10’528 Punkte.

In mindestens 14 US-Bundesstaaten waren im Juli so viele Menschen mit der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 im Krankenhaus wie nie zuvor. Zugleich warnten die Behörden vor einem weiteren Anstieg der Coronafälle im Herbst und Winter.