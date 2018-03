SMI: Mit maximalem Tempo abwärts

Bis an den unteren Rand des Prognosekorridors sackte der SMI (SMI 8579.79 -0.67%) gestern ab, bevor er seinen Fall stoppte. Dieser Kurskanal wird aus vergangenen Schwankungen berechnet und nur in weniger als einem von einhundert Handelstagen verlassen.

Doch schon der Rückfall an den Rand dieser Vorhersagezone kommt nur in etwa 10% aller Fälle vor und ist ein eher negatives Signal. Die Grenze fällt in den kommenden Tagen weiter und nähert sich zügig der Abwärtstrendlinie um 8560 (blau), die sich durch die Verbindung der beiden markantesten Tiefpunkte der Vorwochen ergibt und das nächste kurzfristige Kursziel darstellt.

Auch der weiter zurückreichende Chart mahnt zur Vorsicht: Lange schwarze Kerzen zeigen Handelswochen, an denen der Markt deutlich zurückgefallen ist (rote Pfeile). Sie treten überdurchschnittlich häufig in Abwärtstrends auf und stellen ein negatives Vorzeichen dar.

Ein Rückfall unter die Tiefpunkte der vergangenen Handelswochen um 8610/8625 wäre ein weiteres Schwächesignal – bleibt das Kaufinteresse zu diesem Preis aus, ist der Weg nach unten frei bis mindestens 8200/8300. Vorsichtige Anleger können sich dagegen beispielsweise mit Put-Optionsscheinen absichern.