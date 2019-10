SMI: Mittelfristiger Trend beruhigt die Nerven

Wie so häufig im Oktober müssen sich Anleger auf ein volatileres Umfeld an den Börsen einstellen. Zwar beginnt allmählich die saisonal positive Phase an den Aktienmärkten. Gerade zu Beginn des vierten Quartals kam es in den vergangenen Jahren aber auch immer wieder zu stärkeren Rückschlägen.

Dieses Muster ist auch in diesem Jahr zu beobachten. In der vergangenen Woche schöpfte der SMI (SMI 9853.18 0.26%) den gesamten Spielraum aus, den der aus statistischen Bewegungen berechnete Schwankungskorridor vorgibt (graue Fläche). Zum Wochenauftakt steht der Markt dicht unter der ersten Hürde um 9850/9900. Sollte die Schwelle überwunden werden, reicht die Luft bis an den Monatsdurchschnitt bei etwa 10’000 (grün). Da der Mittelwert wieder abwärts gerichtet verläuft, sind Kurse über der runden Schwelle zunächst nicht zu erwarten.

Zu grosse Sorgen müssen sich Anleger aber noch nicht machen. Die Kombination aus steigender 200-Tage-Linie (violett) und Untergrenze des auf dieser Zeitebene berechneten Vorhersagekanals (blau) begrenzt um 9400/9500 das Risiko (rot). Erst darunter wäre eine Neueinschätzung der mittelfristig freundlichen Aussichten gerechtfertigt.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)