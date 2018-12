SMI: Nach Erholung wieder abwärts

Der SMI (SMI 8540.16 0.14%) zeigte zur Monatsmitte eine kurze Gegenbewegung nach oben, die wie im Lehrbuch verlief: Die Kurse erholten sich vom unteren Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors (graue Fläche) bis an dessen Obergrenze und drehten dann wieder nach Süden ab. Die Entwicklung könnte sich nun wiederholen. Zumindest aber dürfte sich der neueste Ausverkauf am Markt etwas verlangsamen. Doch mehr als ein Anstieg in Richtung der 8800er-Marke ist selbst im Idealfall vorerst nicht zu erwarten, bevor der Index dann kippt. Vermutlich dürfte schon zwischen 8600 und 8720 wieder Verkaufsdruck einsetzen.

Aus der Vogelperspektive wird dann das gesamte Abwärtspotenzial des Marktes ersichtlich – und es bleibt zum Glück vorerst relativ eng eingegrenzt: Bereits um 8300/8450 verläuft die nächste, schon häufig bewährte Wendezone. Dort hätte sich der SMI auch sehr weit von seinem langfristigen Durchschnittspreis nach unten entfernt (brauner Indikator unter dem Chart), was die Chancen einer etwas nachhaltigeren Bodenbildung zusätzlich steigen lässt.