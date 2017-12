SMI: Wenig Platz für Weihnachtsrally

Die aktuell bei rund 9390/9400 Punkten verlaufende Verbindungsgerade der jüngsten Zwischenhochs seit der Jahresmitte (grün) lässt nicht mehr viel Luft nach oben. Es sei denn, der Index bricht nach oben aus und erhöht sein Anstiegstempo dadurch weiter, bis er an die Rekordstände um 9500/9550 stösst. Dies ist ein mögliches, aber nicht das wahrscheinlichste Szenario.

Es ist jedoch als gutes Zeichen zu werten, dass der Markt trotz des beschränkten Potenzials bislang nicht von stärkeren Gewinnmitnahmen heimgesucht wird. Der feiner aufgelöste Chart der Vorwochen zeigt bereits um 9200/9260 wieder verstärkte Nachfrage nach dem jüngsten Schwächeanfall. Dort orientieren sich Käufer an den Wendepunkten aus dem November (grau punktiert) sowie am Monatsdurchschnitt (blaue Kurve).

Das Kräftegleichgewicht zwischen 9200 und 9400 könnte auch in der kommenden Woche anhalten. Sobald sich der SMI (SMI 9314.76 -0.05%) einer dieser Grenzen nähert und an ihr in die Gegenrichtung abprallt, können Anleger mit kurzfristigem Zeithorizont mit Calls oder Puts darauf spekulieren. Passende Papiere zeigt die Tabelle unten.