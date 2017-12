SMI: Nach oben beschränkt

Sobald der Index sich dem Bereich um 9360/9400 nähert, setzen mit zuverlässiger Regelmässigkeit seit Mitte November Gewinnmitnahmen ein. Ursache dafür ist die Orientierung vieler Marktteilnehmer an einem Aufwärtstrend (grün), der bereits im Sommer startete.

Die entsprechende Trendlinie steigt zwar weiter, doch auf das Niveau der Rekordstände um 9500/9550 kommt sie erst im folgenden Jahr. Ein Ausbruch des Marktes über diesen limitierenden Einflussfaktor ist zwar ebenfalls eine Option, doch die dafür erforderliche Nachfrage ist vorerst nicht erkennbar.

Solange diese Entwicklung andauert, müssen Anleger jederzeit mit einer stärkeren Korrektur in Richtung 87009000 rechnen – die jedoch am mittelfristig positiven Trend nichts ändern würde. Dort verläuft der 200-Tage-Durchschnitt des SMI (SMI 9302.89 0.35%), in dessen Umfeld die meisten Konsolidierungen stoppen.

Ein erstes Warnsignal für eine Erschöpfungstendenz des Index nach den zahlreichen vergeblichen Versuchen des Ausbruchs nach Norden wäre ein Durchbruch unter das Areal um 9200/9250.

Dort bilden der Monatsdurchschnittskurs (blaue Kurve) und eine horizontale Wendezone (grau punktiert) eine erste markttechnische Unterstützung – der Fall darunter wäre ein Schwächezeichen, woraufhin eine Spekulation auf weitere Verluste mit Puts (siehe unten) möglich wäre.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

