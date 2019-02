SMI: Nach oben bleibt wenig Luft

Die jüngste Rally des Swiss Market Index ist am oberen Rand seines mittelfristigen Schwankungskorridors (blaue Fläche) erwartungsgemäss zum Stillstand gekommen. Doch stärkere Gewinnmitnahmen blieben aus, obwohl der Markt nach einem steilen Anstieg von rund 10% in knapp einem Monat heiss gelaufen war – dies ist ein Stärkezeichen. Nachdem die Pause nun schon etwas andauert, ist theoretisch auch wieder frischer Spielraum im Rahmen dieses steigenden Prognose-Kurskanals entstanden: Er reicht nun bis etwa an die 9200er-Marke und damit an die Hochs aus dem zweiten Halbjahr 2018. Spätestens dort ist erneut mit einer ausgeprägten Stagnation zu rechnen.

Nach dem Sprung des SMI (SMI 9088.12 0.85%) zurück nach oben über seinen 200-Tage-Durchschnitt im Januar fielen die Kurse bislang nicht mehr unter diesen bei rund 8850 verlaufenden Mittelwert zurück (violett). Dies ist ein weiteres positives Signal, doch auch aus der langfristigen Perspektive scheint der Markt sich eher in einer Seitwärts- als in einer Aufwärtsbewegung zu befinden. Ein Ausbruch über 9200 sollte vor grösseren Neuinvestitionen als Bestätigung eines Aufwärtstrends abgewartet werden.