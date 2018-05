SMI: Nach Pause weiter runter

Der SMI (SMI 8458.12 -1.41%) fällt entlang des unteren Randes seines Prognosekorridors (grau), der aus vergangenen Kursschwankungen berechnet wird und die verfügbare Bandbreite für den Markt mit einer Zuverlässigkeit von rund 99% vorgibt. Nach oben ist innerhalb dieses Kanals derzeit maximal Luft bis zurück an die Zone um 8850/8900. Mit dem Ausbruch unter diese ehemalige markttechnische Unterstützung begann die Abwärtsspirale des Index. Der jüngste Rückfall unter den nächsten Haltebereich um 8660/8700 bestätigte die negative Tendenz. Dieses Areal dürfte sich im Erholungsfall als Kursbremse erweisen, was in Ansätzen vorgestern bereits zu beobachten war.

Damit bleiben nach einer nun jederzeit möglichen Mini-Bärenmarktrally nach wie vor die im Chart erkennbaren Wendezonen um 8500 und 8200/8300 als nächste Kursziele. Im Idealfall bildet sich zwischen diesen Zielmarken auf der Unterseite und der bereits häufiger in Erscheinung getretenen Verkaufszone um 9100/9200 eine Seitwärtsbewegung heraus. Nur wenn auch unterhalb der 8200er-Marke das Kaufinteresse ausbleibt, wird es kritisch. Eine etwas negativere Alternative wäre dann ein erweiterter Schwankungskorridor zwischen 7425/7640 und 9550, den Unter- und den Obergrenzen der Vorjahre.