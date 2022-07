SMI nach US-Zinserhöhung fester erwartet

(AWP) Die positive Reaktion der Wall Street auf die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Vorabend dürfte zu höheren Kursen führen, heisst es am Markt. Das Fed erhöhte die Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,75 Prozentpunkte. In der Pressekonferenz habe Fed-Chef Jerome Powell aber eine perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung angekündigt sowie den Übergang zu einer Betrachtung «von Sitzung zu Sitzung», erklärten Analysten die Kursgewinne. Die Finanzmarktakteure hätten dies offenbar als leichte Abschwächung der zuvor restriktiven Wortwahl des Fed gewertet.

Dass die Leitzinsen nicht um einen vollen Prozentpunkt angehoben wurden, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass sich in Teilen der US-Wirtschaft die Zeichen einer spürbaren Abkühlung mehrten, kommentiert die LBBW. Ob sich die USA in einer Rezession befinden, werde heute durch die Zahlen zum US-BIP im zweiten Quartal erhellt. «Wir erwarten eine Stagnation nach -1,6% im ersten Quartal.» Daneben dürften sich die Marktteilnehmer stark mit den zahlreichen Unternehmensergebnissen beschäftigen, die am Berichtstag veröffentlicht wurden. Dabei stehen Nestlé (NESN 117.46 +0.15%) im Fokus.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 47.62 -0.31%) berechnete SMI (SMI 11'056.74 -0.41%) notiert gegen 8.15 Uhr 0,63% höher bei 11’126,13 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Werte werden höher gestellt.

Dabei werden Nestlé um 1,2% höher indiziert. Der Lebensmittelriese ist im ersten Halbjahr mit +8,1% stärker gewachsen als erwartet. Der operative Gewinn konnte aber mit dem Wachstum nicht ganz mithalten. Dadurch ging die Ebit-Marge leicht zurück. Unter dem Strich blieb ein um 11,7% tieferer Halbjahresgewinn als im Vorjahr von 5,2 Mrd. Fr.

Um 1% höher gestellt oder mehr werden zudem die Aktien von Logitech (LOGN 51.84 -1.93%) (+1,5%), die damit einen Teil des Vortagesrückgangs aufholen, sowie Richemont (CFR 108.90 +1.68%) (+1,0%).

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN 5.21 +1.01%) (+0,6%) knüpfen an den positiven Trend vom Vortag an. Die angeschlagene Grossbank hat zwar im zweiten Quartal schlechter als erwartet abgeschnitten, aber eine neue Strategie angekündigt. Zudem wird der Chef ausgewechselt. Ulrich Körner soll neuer CEO werden. Am Markt kamen die Neuigkeiten insgesamt gut an.

Ansonsten werden die SMI-Titel um 0,3% bis 0,7% fester indiziert.

Deutlichere Kursaufschläge gibt es auf den hinteren Rängen für Clariant (+1,3%), Cosmo und Bucher Industries (je +3,5%), die mit ihren Ergebnissen besser als erwartet abgeschnitten haben. Dagegen werden Vontobel (-1,5%) und Inficon (-0,3%) nach Zahlen tiefer indiziert.

Euro hält seine Gewinne

Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine Gewinne vom Vorabend gut gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0212 $ und damit etwas mehr als am späten Vorabend.

Auch der Franken legte über Nacht etwas zu zum US-Dollar. USD/CHF (USD/CHF 0.9589 -0.06%) kostete am Morgen 0,9588 nach 0,9608 am Vorabend. Gegenüber dem Euro veränderte sich der Franken hingegen nur minimal. Das EUR/CHF-Paar wurde am Morgen bei 0,9792 gehandelt nach 0,9787 am Vorabend.

Vor allem der Euro, aber auch der Franken hatten am Vorabend von einem durch die Bank schwächeren Dollar profitiert. Die US-Währung wurde durch Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell belastet. Zwar hob das Fed seinen Leitzins erneut stark an und deutete weitere Zinsanhebungen an. Allerdings machte Powell den künftigen Kurs von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Fachleute verweisen schon seit längerem darauf, dass der entschiedene Inflationskampf des Fed die Wirtschaft stark belasten könnte. Dies könnte sich schon am Donnerstag bewahrheiten: Am Nachmittag veröffentlicht die US-Regierung erste Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Nachdem die Wirtschaft bereits im ersten Quartal geschrumpft ist, ist eine technische Rezession mit zwei Quartalen schrumpfender Wirtschaftsleistung denkbar. Erwartet wird jedoch ein leichtes Wachstum.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 107,20 $. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 98.17 +2.75%)) stieg um 92 Cent auf 98,18 $.

Am Vorabend hatten die Erdölpreise von einem deutlich schwächeren US-Dollar profitiert, der die Nachfrage nach Rohöl wechselkursbedingt steigen liess. Auslöser waren Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Zwar hob die Federal Reserve ihren Leitzins erneut stark an und deutete auf weitere Zinsanhebungen hin. Allerdings machte Powell den künftigen Kurs von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Einen Schub erzeugten auch neue Lagerdaten aus den USA. Nach Zahlen des US-Energieministeriums sind die landesweiten Erdölbestände in der vergangenen Woche so deutlich gefallen wie seit zwei Monaten nicht mehr. Fallende Bestände sorgen meist für steigende Ölpreise, weil sie für ein knapperes Angebot oder eine stärkere Nachfrage stehen können.

US-Börsen im Plus

Wie erwartet hat die US-Notenbank am Mittwoch den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die weniger restriktive Wortwahl von Fed-Chef Jerome Powell sowie die Aussicht auf eine Verlangsamung der geldpolitischen Straffung im Anschluss auf diese Entscheidung beflügelten die Aktienmärkte.

Der Dow Jones Industrial stieg um 1,37% auf 32’197,59 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte 2,62% zu auf 4023,61 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte 4,26% auf 12’601,47 Punkte – der stärkste Tagesanstieg seit November 2020.

Der Nasdaq profitierte zusätzlich von den Quartalsberichten und den Prognosen von Microsoft (+6,7%), dem Chipkonzern Texas Instruments (+6,7%), der Google-Holding Alphabet (+7,7%), T-Mobile US (+5,2%) und dem Audio-Streaming-Anbieter Spotify (+12,2%).

Weniger gut aufgenommen wurde der Abschluss des Flugzeugbauers Boeing (BA 156.09 +0.11%), dessen Titel nach anfänglichen Gewinnen den Tag praktisch unverändert beendeten. Gar nicht gut lief es für Kraft Heinz mit einem Kursrutsch von –6%. Beim Hersteller von Ketchup, Mayonnaise und Saucen dämpften höhere Preise im zweiten Quartal die Nachfrage.

Die in den USA gehandelten Papiere des israelischen Pharmakonzerns Teva schnellten 28,4% nach oben: Der Generikahersteller wird 4,35 Mrd. $ zahlen, um Klagen aussergerichtlich beizulegen. Die Opioidkrise führte zu einer landesweiten Klagewelle gegen Pharmaunternehmen, denen vorgeworfen wird, süchtig machende Schmerzmittel aggressiv beworben und das Suchtpotenzial verschleiert zu haben.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen mit –0,2% leicht im Minus, derjenige auf den Nasdaq 100 (–0,5%) ebenfalls. Die Futures auf den Euro Stoxx 50 und den Schweizer SMI notierten praktisch unverändert, auf den deutschen Dax steigt der Kontrakt um 0,3%.

Positive Stimmung an asiatischen Märkten

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendieren am Donnerstag mehrheitlich positiv.

Der japanische Nikkei 225 steigt 0,2%, und der breiter gefasste Topix notiert unverändert.

Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,4%, Chinas Leitindex CSI 300 avanciert 0,5%, und der Shanghai Composite notiert ebenfalls 0,5% im Plus.

Der südkoreanische Kospi gewinnt 0,7%, und der australische S&P/ASX 200 avanciert 1%.