SMI: Nächste Woche wird entscheidend

Geht es im Wochenverlauf stark abwärts, stabilisiert sich der Markt am Freitag überdurchschnittlich häufig. Für eine vorübergehende Bodenbildung spricht zudem das nun erreichte Unterstützungsniveau um 9260 Punkten, an dem bereits mehrere Wendepunkte in der jüngeren Vergangenheit lagen (rot).

Zudem hat der SMI (SMI 9227.25 -0.69%) die Untergrenze des von uns aus bisherigen Kursbewegungen errechneten Prognosekorridors (grau) erreicht, der zuverlässig den kurzfristigen Schwankungsspielraum vorgibt.

Auch unter dem Mikroskop des Intradaycharts der letzten Tage zeigt sich Raum für eine Entspannung – der Markt verläuft am unteren Rand des darin erkennbaren Abwärtstrends.

Eine Erholung in Richtung der oberen Trendkanalbegrenzung im Bereich der 9400er-Marke wäre möglich, doch erst ein Anstieg über den horizontalen Verkaufsbereich um 9450/9500 würde die Aussichten wieder bessern. Damit ist vorerst nicht zu rechnen.

Gegen zu viel Pessimismus hilft allerdings nach wie vor der langfristige Chart, in dem sich seit 2016 ein intakter Aufwärtstrend zeigt (blau). Dieser kommt erst bei einem Einbruch unter 9050 Punkte ernsthaft in Gefahr.

Anleger, die kurzfristig auf eine Erholung in Richtung dieses Haupttrends spekulieren wollen, können zu Calls greifen (Produktbeispiele siehe unten).