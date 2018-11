SMI: Nächstes Kursziel bei 8600

Innerhalb der aktuell gültigen Handelsspanne im Chart der vergangenen Monate zwischen 8600 und 9200 Punkten steuert der SMI (SMI 8755.6 -0.65%) nun wieder die Unterseite an (rot). Kurz sah es so aus, als ob der Markt sich an der Mittellinie dieser Range stabilisieren könnte – doch diese Hoffnungen erwiesen sich als verfrüht. Im Idealfall ist daher nun mit einer Seitwärtsbewegung innerhalb der rund 600 Punkte breiten Spanne zu rechnen.

Auf längere Sicht könnte die aktuelle Kaufzurückhaltung auch erst um 8300/8450 nachlassen. Und das ist auch nur die Mittellinie der Tradingrange im übergeordneten Chart – nach Süden reicht sie sogar bis 7400/7700 (rot).

Zumindest aber eine temporäre Bodenbildung ist im Bereich der 8300er-Marke relativ wahrscheinlich, da der SMI bei einem zügigen Rückfall an diese Zielzone bereits leicht überverkauft wäre. Dann zieht die Nachfrage erfahrungsgemäss zunächst wieder an, was sogar schon um 8600 zu beobachten sein könnte.