SMI: Nächstes Tief kommt bald

Die nach wie vor hohe Verkaufsbereitschaft lässt den SMI (SMI 8801.52 0.48%) auch weiterhin unterhalb der kurzfristig entscheidenden markttechnischen Preiszonen verbleiben: Spätestens am Monatsdurchschnittskurs um derzeit 8850 (blau) nimmt der Abgabedruck auch im Zuge der laufenden Mini-Erholungsbewegung des Index wieder zu.

Eine Umkehr nach unten droht, neue Tiefs könnten folgen, sobald das Kaufinteresse an der bislang noch stabilisierenden 8600er-Marke ausbleibt (rot). In einem etwas optimistischeren Szenario können Anleger dagegen noch mit einem Anstieg in Richtung 9000 Punkte rechnen, bevor der Markt wieder pausiert. Doch diese Alternative ist unwahrscheinlicher.

Insbesondere die eher abwärts weisende Tendenz im mittel- bis langfristigen Chart lässt als nächstes Kursziel eher den Bereich um 8300/8450 erwarten (rot). Ein schneller Anstieg zurück an die zuletzt immer wieder als technische Mauer wirkende 9500er-Marke scheint aus heutiger Sicht dagegen kaum Chancen zu haben (grün).