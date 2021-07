SMI: nächstes Ziel bei 12’250?

Der Swiss Market Index schöpft seinen kurzfristig verfügbaren Spielraum nach unten nicht mehr aus – ein positives Zeichen.

Seit einer Woche pendelt sich der SMI eher in der oberen Hälfte seiner Tradingrange ein, schon kleinste Rückschläge an den Monatsdurchschnittspreis (blaue Linie) knapp unter der 12’000er-Marke werden verstärkt gekauft. Hält dieser Zustand an, ist ein Ausbruch nach oben über die bisher stets abverkaufte Preisschwelle bei 12’070 / 12’080 nur noch eine Frage der Zeit. Dann ist die Nordgrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors bei 12’200 / 12’250 das nächste Etappenziel.

Auch der mittelfristige Aufwärtstrend lässt nach der jüngsten Konsolidierung wieder Spielraum nach oben. Doch auch in die Gegenrichtung bleibt viel Luft, ohne den Trend zu gefährden. Auf lange Sicht ist die 13'000er-Marke allerdings ein realistischer markttechnischer Zielpunkt, wie der Vergleich mit der letzten grossen Aufwärtsbewegung aus dem Jahr 2019 zeigt.