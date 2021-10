SMI: Nächstes Ziel bei 12’300

Der Swiss Market Index hat nach mehreren kurzfristigen Kaufsignalen Kurs auf die nächsten technischen Hürden gesetzt.

Die 180-Grad-Wende zurück nach oben kündigte es bereits an (grüner Pfeil), und der Sprung über den Monatsmittelpreis (blau) bestätigte die Vermutung: Der Markt hat oberhalb der 11’300er-Marke einen Boden gefunden und für mehr als nur ein paar Tage zurück nach oben gedreht. Nun ist der Weg frei bis an die nächste horizontale Wendezone bei 12’300 bis 12’500 Punkten, allerdings ist der Index nach der jüngsten Erholung bereits leicht heiss gelaufen, so dass Anleger etwas Geduld mitbringen sollten.

Solange der SMI aber nicht mehr unter 11’750 / 11’800 oder zumindest unter die nächstfolgende Umsatzhäufung an der 11’600er-Marke abverkauft wird, besteht kein Anlass zu neuer Sorge.

Trading-Idee: Long Faktor Zertifikate wie die Valor 57946549 der UBS bleiben weiter haltenswert – sie hebeln Kursbewegungen des SMI um das Vierfache. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an