SMI: Negative Prognose bestätigt

Der Markt ist wie erwartet an den Abwärtstrend um 8560 gefallen und auf diesem Niveau ins Wochenende gegangen. Mit dem erneuten starken Ausverkauf hat der Index nun auch die Untergrenze des statistischen Wahrscheinlichkeitskorridors (graue Fläche) erreicht, in dem er sich bewegt. Allerdings sinkt diese Beschränkung, die in 99 von 100 Fällen nicht unterschritten wird, aktuell um täglich rund 60 Punkte und schafft damit neues Abwärtspotenzial.

Eine kurze Atempause vor weiteren Verlusten ist dennoch möglich und könnte sich im – kaum wahrscheinlichen – Idealfall sogar bis zurück in Richtung der zuletzt limitierenden Abwärtstrendlinie um 8790 erstrecken (blau punktiert). Danach müssen Anleger sich aber auf weiteren Abgabedruck in Richtung 8200/8300 einstellen.

Nirgendwo wird die aktuelle Marktschwäche deutlicher als im Wochen-Kerzenchart, der die Bandbreite und den Trend jeder Handelswoche sichtbar macht: In vier der vergangenen acht Wochen eröffnete der Markt am jeweiligen Wochenhoch und fiel bis zum Freitagabend auf das Wochentief – was zur Ausbildung einer langen schwarzen Kerze führte (rote Pfeile). Diese extrem schwachen Wochenperformance-Entwicklungen treten gehäuft nur in Abwärtstrends auf.

Mit dem jüngsten Rückgang unterschritt der SMI (SMI 8509.29 -0.7%) zugleich die jüngsten Zwischentiefs um 8610/8625 – ein weiteres Schwächesignal. Das nächste Kursziel aus dieser Perspektive liegt ebenfalls um 8200/8350 an den im Sommer 2016 aufgetretenen Wendepunkten.

Im Langfristchart ist die jüngste Korrektur zwar noch unbedeutend, erinnert jedoch an den Verlauf des Jahres 2015, als der Markt ebenfalls unter seinen 200-Tage-Durchschnittspreis einbrach (violett) und dann bis in den Bereich um 7400/7700 korrigierte. Diese Entwicklung ist auch diesmal nicht auszuschliessen. Anleger können sich daher nach wie vor verstärkt mit Puts zur Absicherung des Depots oder zur Spekulation auf fallende Kurse auseinandersetzen.