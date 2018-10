SMI: Negativer Verlauf wahrscheinlich

Der SMI (SMI 8631.93 -1.06%) ist wieder zurück an den unteren Randbereich seines aus statistischer Sicht zu erwartenden Schwankungskorridors gefallen (graue Fläche). Dieser reicht derzeit nach unten bis etwa 8650 und weist eine fallende Tendenz auf. Ein weiterer Kursrückgang innerhalb des Prognose-Kanals ist am wahrscheinlichsten, dabei kann es auch zu Ausschlägen an seine Obergrenze bei aktuell rund 8900 kommen. Doch erst wenn die Nachfrage über die 9000er-Marke hinaus anhält, wäre genug Kaufkraft für einen Richtungswechsel messbar – dies zeichnet sich momentan nicht ab.

Das nächste mittelfristige Kursziel liegt unverändert um 8300/8450. Dort ist eine zumindest temporäre Bodenbildung zu erwarten, da bereits in der Vergangenheit zu mehreren Gelegenheiten auf diesem Niveau Wendepunkte ausgebildet wurden (gelb).