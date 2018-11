SMI: Neuer Anlauf an alte Hochs?

Seine jüngste Überhitzung hat der Markt durch eine Konsolidierung abgebaut, wobei dadurch die nächstgelegene technische Stabilisierungszone um 8900/8950 bislang nicht unter Druck geraten ist. Solange sich oberhalb dieses Preisniveaus Käufer finden, bleibt die kurzfristige Einschätzung vorsichtig optimistisch (grün). Erst wenn die 8900er-Marke klar unterschritten wird, steigt die Gefahr eines weiteren Abverkaufs in Richtung 8600 wieder deutlich (rot).

Selbst aus der Vogelperspektive befindet sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung, wobei ihre Grenzen aber deutlich weiter verlaufen: Hier hat der SMI (SMI 9010.35 -0.06%) Luft von 7400/7700 bis 9200/9550. In der Mitte dieser Spanne, bei rund 8300/8450, hat sich ebenfalls ein Wendebereich ausgebildet, den der Index derzeit anzusteuern scheint. Damit läuft der übergeordnete Trend entgegengesetzt zur derzeit noch intakten kurzfristigen Aufwärtsbewegung – welche Tendenz sich letztendlich durchsetzt, bleibt abzuwarten. Ein Ausbruch unter 8900 oder über 9200 könnte ein erster Indikator dafür sein, dass sich die Bewegung in die entsprechende Richtung fortsetzt.