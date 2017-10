SMI: Neues Allzeithoch?

Trotz des jüngsten Kursanstiegs blieben stärkere Gewinnmitnahmen bisher aus – ein positives Zeichen. Vor dem Wochenende kann der Verkaufsdruck erfahrungsgemäss noch einmal etwas stärker ausfallen, wenn von Montag bis Donnerstag ein Plus verbucht wurde. Dennoch zeigt sich der Index vorläufig stabil, sogar die erste markttechnische Unterstützung um 9250 behauptet sich.

Selbst eine Korrektur zurück an die nächstfolgenden Haltezonen bei rund 9150/60 sowie 9070 wäre allerdings unkritisch für den Aufwärtstrend. Darunter hinausführende Verkäufe sind vorerst auch das unwahrscheinlichere Szenario. In der kommenden Woche bleiben dagegen weitere Gewinne bis an die frisch ausgebildete Aufwärtstrendlinie (grün) um 9320/50 möglich – sie bildet das Anstiegstempo des SMI (SMI 9282.41 0.21%) momentan gut ab.

Mittel- bis langfristig führt der Weg bis in den Bereich um 9500/9550 und damit an die bisherigen Rekordhochs des Index. Eine Neubewertung dieser Ausgangslage wäre erst erforderlich, wenn es erneut zu einem stärkeren Einbruch deutlich unter den 200-Tage-Durchschnittskurs des Index kommen würde (violett).

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

Alle Hebelprodukte der ZKB finden Sie hier.