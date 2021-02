SMI: neues Stärkesignal

Der Swiss Market Index wird im Februar erstmalig oberhalb einer markanten markttechnischen Preiszone gehandelt.

Nach langem Zögern kaufen Investoren den SMI nun auch wieder oberhalb der massiven Wendezone bei 10’850 / 10’900 – zumindest temporär. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Aufwärtstrend des Marktes auf der kurzfristigen Zeitebene fortsetzen könnte. Die nächsten Kursziele liegen in diesem Fall an der Obergrenze des hier kalkulierbaren Bewegungskorridors (graue Fläche) um 11’000 sowie bei 11’250 an einer steigenden Orientierungsgeraden (grün).

Die übergeordnete Prognose war ohnehin positiv: Mittelfristig ist der Weg unverändert frei bis etwa 11’300, dort fällt der entsprechende Schwankungskorridor (blau) mit dem knapp darunter liegenden Vorjahreshoch des SMI zusammen. Zugleich ist aus diesem Blickwinkel der stark ausgeprägte untere Wendebereich um 10’600 erkennbar, an dem sich der Index bei einem weiteren Schwächeanfall schnell wieder stabilisieren dürfte.

Trading-Idee: Anleger, die in der laufenden Konsolidierung weitere Long-Positionen nachkaufen oder erstmalig Bestände aufbauen, können nach wie vor Zertifikate wie beispielsweise den Valor 57946549 der UBS verwenden.