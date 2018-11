SMI: Neues Verkaufssignal

Zum ersten Mal seit Ende Oktober notiert der SMI (SMI 8971 1.14%) wieder unterhalb seines Monatsdurchschnittskurses (blaue Kurve). Gleichzeitig ist er dadurch auch erneut unter die Wendezone um 8900/8950 gefallen, an der es zuletzt immer zu Käufen kam. Das Ausbleiben der Nachfrage in diesem Areal ist ein negatives Signal, das einen weiteren Kursrückgang in Richtung 8600 wieder deutlich wahrscheinlicher macht.

Dort liegen die die Oktober-Tiefpunkte des Index. Da er aber bereits jetzt am unteren Ende seines kurzfristigen Bewegungskorridors notiert (graue Fäche), dürfte er das Kursziel erst nach einer Denkpause erreichen. Die muss aber nicht lange ausfallen, wie eine ähnliche Entwicklung Anfang Oktober gezeigt hat (rote Kreismarkierung).

Auf längere Sicht ist dann sogar noch Luft nach unten bis 8300/8450, erst dort zeigen sich im weiter zurückreichenden Chart mehrere Wendepunkte. Spätestens auf diesem Niveau dürfte der SMI sich jedoch zeitweise fangen.