SMI: Erholung stoppt

Der Swiss Market Index erholte sich nach dem vorausgegangenen starken Ausverkauf zurück bis an das Areal um 8800/8900. Dort flaute die Nachfrage erwartungsgemäss ab. Dass sich der Markt weiter in Richtung 8950/9000 erholt, bleibt dennoch möglich, spätestens dort dürfte jedoch am Monatsdurchschnitt (blau) und an einer weiteren horizontalen Wendezone das Maximum einer kurzfristigen Aufwärtswelle liegen. Schon jetzt ist die Gefahr einer Umkehr zurück nach Süden gross. Das erste Kursziel liegt dann am unteren Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors um 8550/8600 (graue Fläche).

Mittelfristig dürfte der SMI (SMI 8779.18 0.33%) bis in den Bereich um 8300/8450 zurückfallen. Positiver wird die Prognose erst, wenn der Index auch oberhalb seines 200-Tage-Durchschnitts (violett) um derzeit 8900 noch Käufer findet. Dann ist auch ein erneuter Anlauf an die 9200er-Marke denkbar (grün). Dieses Szenario ist aus markttechnischer Sicht aktuell aber deutlich unwahrscheinlicher.