SMI: Nicht zu euphorisch werden

Der SMI (SMI 9676.61 0.22%) hat einen neuen Rekordstand markiert, doch bei genauem Hinsehen relativiert sich diese Meldung: Der Index notiert nur unwesentlich höher als bereits vor zwei Wochen, das frische Hoch ist daher gar nicht so signifikant. Dennoch ist in der Summe eine klare Aufwärtsbewegung im Kursverlauf auszumachen (schwarz), deren Obergrenze um 9650 jetzt aber erreicht ist. Nur im Idealfall dürfte der Markt bis an den äussersten Rand seines kurzfristigen Schwankungskorridors (grau) bei derzeit rund 9750 steigen können. Wahrscheinlicher ist eine Konsolidierung auf hohem Niveau, die sich nach Süden bis an den Monatsdurchschnitt (blau) um 9500 erstrecken kann.

Auch wenn es zu einem minimalen Ausbruch über die Hochs der Vorjahre gekommen ist, dürfte der seit 2015 bestehende Verkaufsbereich um 9500/9620 auch weiterhin viele Anleger zu Gewinnmitnahmen motivieren. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der 10’000er-Marke ist langfristig zwar möglich, Anleger sollten aber nicht vergessen, dass der Index auch aus der übergeordneten Perspektive bereits in der oberen Randzone seines entsprechenden Schwankungskorridors verläuft. Weitere Gewinne vor einer Atempause sind damit immer weniger wahrscheinlich.