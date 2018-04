SMI: Nicht zu viel erwarten

Die zurückliegenden Handelstage lieferten ein Paradebeispiel für den sogenannten Sägezahnmarkt: Mehrfach drehten die Kurse stark nach oben oder unten ab, um kurz darauf diese Bewegung in die Gegenrichtung zu kompensieren.

Diese Entwicklung ist für Marktteilnehmer oft unbefriedigend, da sich kein klarer Trend vorhersagen lässt. Doch immerhin ergibt sich daraus ein Bodenbildungsansatz im Bereich der 8500er-Marke, der den vorausgehenden Abwärtstrend ablösen könnte.

Dazu müsste der SMI (SMI 8705.74 -0.42%) jedoch auch oberhalb seines jüngsten Zwischenhochs um 8790 noch Käufer finden – was möglich, aber zumindest in dieser Woche nicht mehr allzu wahrscheinlich ist. Dagegen spricht, dass der Index bereits eher am oberen Rand des Prognosekorridors verläuft, der sich aus den Vergangenheitsschwankungen errechnen lässt (grau).

Der bis Herbst 2017 zurückreichende Chart zeigt zudem, dass es bis zu einem Ausbruch aus dem übergeordneten Abwärtstrend (blau punktiert) noch ein weiter Weg ist. Erst jenseits von derzeit 8910 Punkten wäre der entsprechende Trendkanal verlassen, doch bereits um 8770 ist auch aus dieser Perspektive steigender Abgabedruck zu erwarten: Hier erwies sich zuletzt der Monatsdurchschnittspreis (grüne Kurve) wieder als Verkaufszone.

In der Summe ergibt sich kurzfristig ein eher moderates Fazit mit Potenzial bis 8780/8910, und auch in der kommenden Woche muss sich erst noch herausstellen, ob die sich abzeichnende Bodenbildung einen nachhaltigen Charakter hat.

Positiver wird der Ausblick frühestens bei Kursen oberhalb von 9000/9060. Bis dahin sollten Anleger Puts zur Depotabsicherung weiter in Betracht ziehen. Das erste Kursziel auf der Unterseite liegt an der fallenden Abwärtstrendkanal-Südgrenze (blau) bei momentan 8460.