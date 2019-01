SMI: Noch im Erholungsmodus

Immer, wenn der SMI (SMI 8801.48 1.31%) einen sogenannten Hammer (grüne Pfeile) ausbildet, steigen die Chancen auf einen Zwischenspurt: Dieses positive Muster wird erkennbar, wenn die Kurse als Kerzenchart dargestellt werden und im Wochenverlauf einbrechen, sich aber bis zum Wochenende auf das Ausgangsniveau erholen. Das Ergebnis sind ein kleiner Kerzenkörper, der die Spanne zwischen dem ersten und dem letzten Kurs der Woche anzeigt, sowie ein langer unterer «Docht», der bis zum Wochentief reicht. Oft liegt das Tief an einer ohnehin bereits bestehenden Unterstützungszone – diesmal im Bereich um 8200/8300. Das Kaufinteresse an diesem Haltebereich stabilisiert den Index und ist Ausgangspunkt einer Erholung. Sie kann mittelfristig bei günstigen Bedingungen bis an den 200-Tage-Durchschnittspreis des Marktes (violett) bei derzeit 8840 oder sogar leicht darüber hinaus führen. Erst dann dürfte sich der Basistrend wieder durchsetzen, und dieser zeigt weiter nach unten – erkennbar an immer niedriger liegenden Zwischenhochs und Zwischentiefs des Marktes.

Ohne eine kurze Pause dürfte der SMI aber das nächste Erholungsziel kaum erreichen, denn bereits jetzt ist er an einer technischen Hürde angekommen. Sie leitet sich aus den zahlreichen vergangenen Wendepunkten um 8600/8720 ab und könnte vorübergehend Gewinnmitnahmen in Richtung der 8500er-Marke auslösen (rot).