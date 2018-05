SMI: Mindestens bis 8500

Die Käufer halten sich derzeit auffällig zurück, was den Index nun auch unter die im April noch gut funktionierende Bodenbildungszone um 8660/8700 einbrechen liess. Zwar müssen Anleger keinen Crash fürchten, da der Markt bereits eher am unteren Rand seines aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors verläuft (grau). Doch mehr als eine Erholung bis an die bereits vorher unterschrittene Zone um 8850/8900 dürfte aktuell auch im Idealfall nicht zu erwarten sein.

Stattdessen ist auf längere Sicht der Weg nach unten frei bis mindestens an die 8500er-Marke, auffälligere Wendepunkte treten sogar erst um 8200/8300 auf. Bessern würde sich die Prognose erst, wenn der Index auch über 9200 hinaus wieder gekauft würde – derzeit ist dies jedoch das deutlich unwahrscheinlichere Szenario. Anleger können sich gegen weitere Verluste beispielsweise mit Puts absichern (siehe Tabelle unten).