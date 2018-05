SMI: Noch mit Schönheitsfehlern

Die Tendenz seit Anfang April ist beinahe makellos: Aus einer Serie steigender Zwischentiefs und Zwischenhochs lässt sich ein Aufwärtstrendkanal (blau) konstruieren, der nach oben Luft bis rund 9000/9050 Punkte lässt und kontinuierlich weiter steigt. Nach unten ist der Markt gleichzeitig durch eine bereits mehrfach bestätigte Wendezone um 8850/8900 abgesichert, gefolgt von der Aufwärtstrend-Untergrenze bei derzeit etwa 8770.

Probleme zeigen sich erst, wenn der Analysehorizont etwas ausgeweitet wird: Dann wird erkennbar, dass der Index an einer markttechnischen Barriere angekommen ist, die sich aus einer waagerecht verlaufenden Verkaufszone um 9000/9060 sowie dem 200-Tage-Durchschnitt (violett) um 9090 zusammensetzt. Hier stoppten in den Vormonaten bereits mehrere Erholungen, was auch diesmal wieder eine Pause wahrscheinlicher macht. Anleger sollten, auch wenn sie an eine weitere Aufwärtsbewegung des Marktes glauben, erst bei Rückschlägen wieder verstärkt auf steigende Kurse wetten.