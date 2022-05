SMI: Noch negativer

Der Swiss Market Index unterbietet selbst die schlechten technischen Prognosen und reizt sein mittelfristiges Abwärtspotenzial aus. Eine Gegenbewegung wird aber wahrscheinlicher.

Lange wird der SMI dieses Abverkaufstempo aber kaum mehr aufrecht erhalten können, denn er ist bereits am unteren Rand seines mittelfristigen Schwankungsbandes (blau) angekommen. Dieses Limit wird in der Regel nur von Panikverkäufen durchbrochen, was sich aktuell aber nicht abzeichnet. Zumindest eine kleine Atempause im Abwärtstrend sollte also schon bald wieder möglich sein.