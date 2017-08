SMI: Noch wenig Nachfrage

Obwohl sich die Sommerferien am Markt mit traditionell niedrigen Schwankungsbewegungen der Kurse langsam dem Ende zuneigen dürften, hält die Trendschwäche des SMI (SMI 8864.23 -0.47%) noch weiter an. Bereits die zweite Woche in Folge stiegt der Swiss Market Index zunächst stark (High), um bis zum Freitag jedoch die meisten Gewinne abzugeben und nahe am Tief (Low) zu schliessen (Close).

Dieses Verlaufsmuster ist eher negativ zu werten und lässt aus längerfristiger Sicht einen weiteren Rückgang zumindest bis in den Bereich der nächsten Unterstützung um 8660 erahnen – dort notiert derzeit der 200-Tage-Durchschnitt des Marktes (violett), der bereits häufiger Schauplatz von Wendepunkten war.

Infobox öffnen

Ein erstes Indiz für einen Kursschub nach unten wäre der Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne bei 8835/8900 bis 9070/9150 nach Süden. Derzeit ist dieses Szenario aufgrund der Schwächezeichen im längerfristigen Chart etwas wahrscheinlicher als eine Erholung zurück an die Obergrenze der Tradingrange.

Solange der Index jedoch noch nicht nach unten ausgebrochen ist, besteht immer noch etwas Hoffnung auf eine frühzeitige Stabilisierung. Bereits jetzt – spätestens aber wenn der Durchbruch folgt – können Anleger wieder verstärkt auf Puts setzen, sei es zur Absicherung oder zur aktiven Spekulation auf fallende Kurse. Passende Papiere für beide Marktrichtungen zeigt die Tabelle unterhalb der Analyse.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.75 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 13.05 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 9.20 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 12.05

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier. Infobox öffnen