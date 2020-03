SMI: nur für Casino-Fans

Auf den Erholungszug des Swiss Market Index aufzuspringen, ist ausschliesslich etwas für den abgehärteten Intraday-Spekulanten.

Die sich zuletzt bereits abzeichnende Bodenbildung des SMI ist eingetreten und hat auch in kürzester Zeit bereits zu einem Anstieg an das dafür definierte erste Kursziel knapp über der 9000er-Marke geführt. Bei der aktuellen Dynamik des Marktes ist sogar ein Überschiessen an die nächste im Chart erkennbare Wendezone um 9500/9600 nicht ausgeschlossen. Sie wird von dem fallenden Monatsdurchschnittspreis (blau) verstärkt, den der Index so schnell nicht mehr überschreiten dürfte. Doch schon auf dem aktuellen Niveau nimmt die Gefahr einer Umkehr zurück in Richtung des negativen Haupttrends wieder deutlich zu. Bis es dazu kommt, können einige Tage, aber auch nur wenige Stunden vergehen.

Anleger sollten die höheren Preise überwiegend dazu verwenden, um Positionen abzustossen, deren Verkauf sie wegen der jüngsten Crash-Dynamik nicht mehr rechtzeitig vornehmen konnten. Nur wenige Kurseinbrüche (rote Rechtecke) waren in den vergangen 25 Jahren nach der ersten kleineren Erholung schon vorbei.

