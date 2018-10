SMI: Nur kurzzeitig problemlos

Seit der zweiten Septemberwoche tendieren die Kurse fast wie im Lehrbuch nach oben: Der Index wird in einem stabilen Aufwärtstrendkanal (schwarz) gekauft, und zwar erstmals seit Anfang August auch wieder zu Preisen oberhalb des Monatsdurchschnitts (blaue Kurve). Nun werden Rückfälle an den Mittelwert der vergangenen 21 Handelstage sogar als Kaufgelegenheiten wahrgenommen, was auf einen Meinungsumschwung am Markt schliessen lässt. Das nächste kurzfristige Kursziel liegt daher nun auch folgerichtig bei rund 9200 Punkten. Dort allerdings trifft der SMI (SMI 9175.21 0.97%) nicht nur auf die Obergrenze des jungen Aufwärtstrendkanals, sondern zugleich auf eine weitere Hürde – und hier liegt auch das mittelfristige Problem.

An der 9200er-Marke drehte der Markt bereits häufiger nach unten. Auch diesmal droht wieder ein Abprallen an dieser markttechnischen Hürde, worauf ein Rückfall bis 8300/8450 möglich ist. Erstes Warnsignal für diesen Verlauf: Der SMI bricht wieder unter seinen Monatsdurchschnitt um derzeit etwa 8975 ein oder unterschreitet sogar die 8900er-Marke. Momentan zeichnet sich dies noch nicht ab, doch Anleger müssen vorsichtig bleiben, solange oberhalb von 9200 Punkten keine Käufer mehr kommen. Erst wenn der Markt deutlich über diese Schwelle ausbricht, bessert sich auch die übergeordnete Prognose, und Anleger können Absicherungsstrategien mit Puts wieder reduzieren. Die Chancen, dass der SMI auf Sicht der nächsten Monate wieder anhaltend zulegt, liegen derzeit aus Sicht der technischen Analyse bestenfalls bei fünfzig zu fünfzig – was immerhin schon mehr ist also noch vor einigen Wochen.