SMI: Nur langsame Erholung möglich

Der Swiss Market Index verlässt den Abwärtstrend der Vorwochen, doch mehr als einen Test der 11’800er-Marke sollten Anleger vorerst nicht einplanen.

Der SMI ist über die fallende Orientierungslinie gestiegen, die sich anhand der Zwischenhochs Seit Mitte April konstruieren lässt (blauer Kreis). Damit ist nun der Weg frei bis an die horizontale Wendezone im Intradaychart der Vorwochen, die um 11’800 / 11’850 verläuft. Da der Index kurzfristig bereits überhitzt ist, erkennbar daran, dass er am oberen Rand seines entsprechenden Schwankungsbandes (rot) verläuft, dürfte ein weiterer Anstieg etwas Zeit benötigen. Das nächste, realistisch erreichbare Kursziel, für die kommende Woche liegt dann an der stark gehandelten Zone bei 12’000 / 12’050 Punkten. Auf der Unterseite ist zugleich der umsatzstarke Bereich an der 11’500er-Marke eine erste technische Stabilisierungszone.