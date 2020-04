SMI: nur noch kleine Sprünge wahrscheinlich

Der Swiss Market Index ist weiter auf Nordkurs – aber Anleger sollten den wichtigen Preisbereich kennen, an dem er wieder stoppen wird.

Der SMI nähert sich seinem langfristigen Durchschnittspreis (violett), an dem er immer wieder zurück in Richtung seines Haupttrends dreht. 2019 war die Basistendenz positiv, damals nutzten Marktteilnehmer Rückschläge an dieses Band zu Nachkäufen. Jetzt ist der Trend negativ, sodass Erholungen spätestens in dieser wichtigen Umkehrzone bei 9900/10’200 zum Stillstand kommen sollten.

Kurzfristig jedoch sind Bewegungen des SMI aus markttechnischer Sicht weiter aufwärts gerichtet, ein Sprung über 9750 könnte den Startschuss für die letzte Etappe der Bärenmarktrally liefern. Ein Warnsignal auf dieser Zeitebene wäre dagegen der Rückfall unter die zuletzt stabilisierend wirkende 9300er-Marke, die zusammen mit dem knapp kurzfristigen Durchschnittspreis (blau) eine erste Stabilisierungszone darstellt. Bleiben Käufe hier wieder aus, wären schnell neue Tiefstände in Richtung 8600 zu erwarten.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)