SMI: Nur wenig Luft nach oben

Eine Rückkehr an die Untergrenze der seit April existierenden Handelsspanne ist daher wahrscheinlicher, als ein Ausbruch nach oben auf neue Rekorde. Das Areal um 9090/9150 bleibt trotz des einmaligen Ausflugs darüber Anfang August ein charttechnischer Widerstandsbereich für den SMI (SMI 9037.92 0.28%), an dem die Abgabebereitschaft der Anleger messbar zunimmt. Eine Umkehrbewegung an die Südgrenze der Seitwärtsbewegung bei rund 8840/8900 dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Auch darunter hinaus gehende Verluste bis an die 8700er-Marke sind möglich.

Trotz der im Sommer üblichen Trendschwäche sollte der Markt sich jedoch auch in einem negativen Szenario spätestens zwischen 8480 und 8700 wieder stabilisieren können, hier liegen mehrere Wendepunkte der Vergangenheit. Zudem verläuft in diesem Zielbereich auch der 200-Tage-Durchschnitt (violett). Erst wenn die Nachfrage auch noch deutlich unterhalb dieser Marke ausbleibt wird es kritisch – der Toleranzbereich für kleine Durchbrüche ohne nachfolgenden Trendwechsel liegt bei rund drei Prozent (violett transparente Fläche).

Kleinere Rückschläge bleiben damit vorerst Kaufgelegenheiten für die nach dem Sommer trotz der jüngsten Korrektur immer noch wahrscheinlichere Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.08 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 14.56 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 8.36 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 14.45

