SMI: Kommt der Trendwechsel?

Der Abwärtstrend im kurzfristigen Chart des SMI (SMI 8529.59 -0.93%) ist klar erkennbar (schwarz punktiert). Mit einer starken Erholung vor dem Wochenende hat sich der Index nun an den oberen Rand dieses Korridors bewegt. Doch selbst mit einem Ausbruch darüber würde sich die Prognose noch nicht verbessern – das wäre erst der Fall, wenn der Markt auch oberhalb von 8660/8740 Punkten noch gekauft wird. An dieser technischen Barriere kommt er seit mehr als einem Monat nicht mehr vorbei (orange). Solange dies so bleibt, ist die Untergrenze des aktuellen Abwärtstrendkanals bei derzeit 8350 auch weiterhin das nächste Kursziel.

Im weiter zurückreichenden Chart wird die Ursache für die jüngste Bodenbildung erkennbar: Das Areal zwischen 8200/8300 und 8450 Punkten ist bereits häufiger Schauplatz von Wendepunkten des Kursverlaufs gewesen (orange). Auch jetzt orientieren sich Marktteilnehmer wieder daran. Doch ob dies für einen dauerhaften Richtungswechsel zurück nach oben reicht, bleibt abzuwarten. Anleger sollten Absicherungspositionen gegen weiter fallende Kurse (beispielsweise mit Puts) nicht zu früh aufgeben.