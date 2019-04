SMI: Ohne Pause kein Ausbruch nach oben

Die kurzfristige Prognose für den SMI (SMI 9563.71 -0.07%) wird immer besser: Eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau ist nun möglich, dabei könnte der Markt sich zeitweise sogar bis 9700 Punkte wagen (grün). Doch Gewinnmitnahmen sollten ihn dann schnell zurück in Richtung 9400 an seinen Monatsdurchschnittswert fallen lassen (blaue Kurve). Weiter möglich bleibt auch ein erneuter Test der Untergrenze der aktuellen Tradingrange um 9200/9230 – allerdings ist die Gefahr, dass dieses Szenario eintritt, gesunken.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die 9600er-Marke wird Zeit brauchen. Der Verkaufsdruck auf diesem Niveau hält schon seit Jahren an, er dürfte kaum über Nacht verschwinden. Rückschläge in Richtung 8500 sind aus einer längerfristigen Perspektive ebenfalls noch möglich, werden aber angesichts der zunehmenden Nachfrage momentan immer unwahrscheinlicher. In der Summe ergibt sich eine durchaus freundliche Vorhersage für den SMI: Nach einer weitere Konsolidierungsphase ist ein Sprung auf neue Rekorde durchaus eine realistische Option. Anleger sollten dafür jedoch Geduld mitbringen.