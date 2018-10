SMI: Pause kommt wie geplant

Um 9200 Punkte werden Käufer zunehmend vorsichtiger, was angesichts mehrerer markttechnischer Hemmfaktoren auch zu erwarten war: Dort verläuft nicht nur die Nordgrenze des Aufwärtstrendkanals im Kurzfristchart (schwarz), auch der obere Randbereich des Prognosekorridors (graue Fläche) liegt auf gleicher Höhe. Er zeigt die statistisch wahrscheinliche Schwankungsbreite für den SMI (SMI 9042.08 -0.61%) und hat sich in der Vergangenheit als zuverlässiger Indikator erwiesen. Ein Abprallen der Kurse zurück in Richtung 9000/9050 ist daher zunächst das wahrscheinlichere Szenario, dort bilden der Monatsdurchschnitt (blau) und die Untergrenzen von sowohl Aufwärtstrend als auch Prognosekorridor einen stabilisierenden Gegenpol.

Auch im längerfristigen Kursbild zeigt sich um 9200 eine Wendezone (grün), die für ein weiteres Kaufsignal erst nach oben durchbrochen werden muss. Zumindest eine Atempause sollte vorher zu beobachten sein, denn beim letzten gescheiterten Ausbruchsversuch Anfang August folgte sogar eine mehrwöchige Korrektur – dies dürften viele Marktteilnehmer noch in Erinnerung haben und nun entsprechend zurückhaltend agieren. Bleibt die seit Jahresbeginn bestehende Seitwärtsbewegung intakt, was zunächst wahrscheinlicher ist als ein Ausbruch nach oben, kann sich eine Korrektur sogar bis zurück unter die 8450er-Marke ausdehnen. Für eine Abwärtsbewegung dieser Dimension fehlen allerdings vorerst noch die Anhaltspunkte im Kurzfristchart.

Als Fazit lässt sich als aussichtsreichstes Szenario eine Konsolidierung auf hohem Niveau bestimmen, erst Kurse deutlich über 9200 oder unter 9000 werden dann eine neue Richtungsindikation für die kommenden Tage und Wochen liefern. Bis dahin sollten Anleger sich eine gesunde Position Skepsis bewahren, auch wenn die technische Ausgangslage sich bereits weitaus freundlicher präsentiert als noch vor einigen Wochen.