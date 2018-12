SMI: Pause vor dem nächsten Impuls

Nach einer Erholung von gut 300 Punkten oder knapp 4% in kurzer Zeit ist die Bewegung am Donnerstag zum Stillstand gekommen. Wie erwartet sorgen gleich mehrere Faktoren für eine Atempause: Sowohl die kurzfristig überkaufte Lage wie auch die 21-Tage-Linie (blau) und der Verkaufsbereich um 8900 motivieren vor allem kurzfristig ausgerichtete Trader zu Gewinnmitnahmen.

Zum Wochenschluss dürfte der Verkaufsdruck zunächst anhalten. Ähnlich wie zuletzt Mitte November deutet sich ein Rücklauf in Richtung 8720 an. Im negativen Fall rutscht der SMI (SMI 8698.32 -1.32%) sogar wieder an die 8600er-Zone (rot).

Angesichts der fragilen Lage an den Weltbörsen bleibt daher fraglich, wie viel Substanz in der jüngsten Erholung steckt. Neue Kaufsignal bleiben vorerst ein Wunschtraum: Erst oberhalb von 8900 würden sie aktiviert werden (grün). Im Erfolgsfall sind dann weiter steigende Kurse bis maximal 9200 zu erwarten. Recht zeitnah wird sich zeigen, ob die Gelegenheit durch die Käufer auch genutzt wird.

Vorerst keine neuen Impulse sind hingegen im Wochenchart zu erwarten. Mit 8800 steht der SMI wieder in der Mitte einer seit 2017 bestehenden Seitwärtsspanne, deren Grenzen bei 9200 (grün) und 8450 (rot) verlaufen. Mittelfristig ausgerichtete Anleger sollten erst einen Ausbruch aus dieser Range abwarten.