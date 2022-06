SMI: Pause vorerst ungefährlich

Der Swiss Market Index stoppt seine Mini-Bärenmarktrally vorläufig wieder und hat nur im Idealfall noch ein paar Hundert Punkte Luft.

Der SMI stagniert an der ersten umsatzstärkeren Barriere um 10’900 Zählern, doch aus technischer Sicht ist das noch kein Schwächezeichen. Denn der Index war zugleich nach einem schnellen Anstieg kurzfristig überhitzt – erkennbar daran, dass er den oberen Rand seines aus vergangenen Bewegungen kalkulierbaren Schwankungsbandes (rot) im Tageschart erreicht hat. Dieser Kanal weist allerdings momentan wieder eine steigende Tendenz auf, so dass nach einer Pause bestenfalls eine Fortsetzung der Kaufwelle bis an die fallende Orientierungslinie um 11’200 denkbar ist. Die Alternative ist ein Rückschlag bis an die kleinere Volumenspitze bei 10’700 Punkten, die allerdings für eine stabile weitere Erholung nicht mehr unterschritten werden sollte.