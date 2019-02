SMI: Pausenziel erreicht

Die Verkaufsbereitschaft an der nun fast erreichten 9200er-Marke war im Vorjahr regelmässig erhöht – auch diesmal dürften Marktteilnehmer sich wieder mit Gewinnmitnahmen an diesem Schwellenwert orientieren. Ohnehin befindet sich der SMI (SMI 9035.9 -1.17%) im oberen Randbereich seines mittelfristigen Schwankungskorridors (blaue Fläche), wodurch das Korrekturrisiko statistisch steigt. Erste Kursziele auf der Unterseite liegen bei 8870 und 8600.

Die starke Erholung seit Ende Dezember 2018 ist ein positives Signal, das längerfristig weitere Gewinne erwarten lässt. Allerdings ist der Index auch auf dieser Zeitebene eher an der Nord- als an der Südgrenze seines Prognose-Kanals (braune Fläche) angekommen. Nach einer Atempause ist jedoch ein weiterer Anstieg in Richtung der Rekorde um 9500/9550 möglich.