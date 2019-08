SMI: Platz ist nur von 9600 bis 9900

Der aus vergangenen Schwankungen abgeleitete Korridor des SMI (SMI 9697.28 -0.91%) (graue Fläche) dürfte auch in den kommenden Tagen einen guten Anhaltspunkt für weitere Bewegungen liefern. Es ist zwar geringfügig wahrscheinlicher, dass der Markt aus dieser Spanne nach unten ausbricht, aber Anleger müssen sich vorerst keine Sorgen machen, denn das nächste Kursziel (rot) liegt dann spätestens bei 9470 an der Aufwärtstrendkanal-Untergrenze (orange).

Mittelfristig wäre sogar Luft bis an die 11’000er-Marke, die bei einer anhaltenden Schwäche des Dax (DAX 11604.57 -1.07%) auf der erweiterten Zeitebene eine mögliche Zielzone darstellt. Spätestens in dem traditionell wieder stärkeren vierten Quartal sollte sich der Markt jedoch fangen können, dann ist auch ein erneuter Anlauf in Richtung 11’850 denkbar.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

Auch aus der Vogelperspektive bleibt der SMI um 9200/9400 durch eine Kombination mehrerer technischer Einflussfaktoren gut abgesichert: Nicht nur der dort verlaufende 200-Tage-Mittelkurs (violett) dürfte Käufer anlocken, auch eine horizontale Zone hat sich auf gleicher Höhe schon häufig als Umkehrpunkt erwiesen.