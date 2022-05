SMI weiterhin im Plus

(AWP) Fed-Chef Jerome Powell ist es gelungen, die Investoren zu beruhigen – auch die Schweizer. So folgt der hiesig Aktienmarkt am Donnerstag denn auch dem Beispiel der Wall Street und präsentiert sich freundlich. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte angehoben. «Die Zurückhaltung der vergangenen Tage wandelt sich bei denjenigen nun in etwas Kaufbereitschaft, die entweder von einem höheren Schritt schon gestern oder einer Tempoverschärfung im Jahresverlauf gerechnet hatten», beschreibt ein Händler die aktuelle Stimmung. Und eine Tempoverschärfung habe Powell zumindest nicht angedeutet, auch indem er auf die konjunkturellen Abwärtsrisiken hinwies.

«Nun liegt es an der Inflation, sich zu beruhigen», so der Börsianer weiter. «Wenn nicht, könnte sich die moderatere Tonart des Fed von gestern auch ganz schnell wieder ändern.» Zudem behielten Anleger den anhaltenden Ukraine-Krieg sowie die Unterbrechung der Lieferketten aufgrund von Virusinfektionen in China im Hinterkopf, was die optimistische Stimmung schnell wieder dämpfen könnte. Denn beide Faktoren machten die Wirtschaftsaussichten langfristig kompliziert und unsicher. So sind denn auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China oder Deutschland schwach ausgefallen.

Der SMI (SMI 11'989.97 +0.92%) gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,61% hinzu auf 11’952,8 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,77% auf 1854,50 und der breite SPI (SXGE 15'425.48 +0.99%) um 0,65% auf 15’373,56 Zähler. Im SLI stehen 22 Gewinnern acht Verlierer gegenüber.

Die grössten Gewinne verzeichnen dabei vor allem jene Werte, die zuletzt verstärkt Federn gelassen haben. Sowohl Logitech (LOGN 64.12 +4.57%) als auch Partners Group (PGHN 1'034.50 +4.18%) gewinnen jeweils mehr als 4% hinzu. Seit Jahresbeginn haben beide mindestens 20% an Wert verloren. Beim Computerzubehör-Hersteller Logitech sprechen Händler denn auch von einer Gegenbewegung.

Auch Geberit (GEBN 549.20 +3.90%) gehören zu jenen Werten, bei denen Investoren nach den bisherigen Kursverlusten im laufenden Jahr verstärkt zugreifen. Der Sanitärtechnik-Konzern hatte am Vortag Zahlen vorgelegt, auf die Analysten nun uneinheitlich reagieren, wobei die Mehrheit ihre Kursziele nach unten anpassen.

Insgesamt sind konjunktursensible Werte stärker gefragt als die Vertreter der defensiven Branchen. Entsprechend gewinnen VAT, AMS Osram (AMS 11.80 +2.61%) oder auch ABB (ABBN 29.85 +2.75%) mit Kursgewinnen zwischen 1,2 und 2,3% überdurchschnittlich stark hinzu.

Zu den Verlierern zählen die Aktien der beiden Unternehmen, die am Morgen Zahlen vorgelegt haben. Die Adecco-Titel weiten im Handelsverlauf ihre Abgaben denn auch immer weiter aus. Der Personaldienstleister hat laut Analysten ein durchwachsenes erstes Quartal hinter sich. Die Dynamik der Konkurrenz sei zum Teil klar besser gewesen, heisst es. Gleichzeitig wird Denis Machuel den CEO-Posten am kommenden 1. Juli von Alain Dehaze übernehmen.

Der Rückversicherer Swiss Re (SREN 77.98 -2.94%) wird nach Zahlen ebenfalls gemieden. Die Gruppe hat im Startquartal wegen Belastungen zu Naturkatastrophen und zur Corona-Pandemie sowie aufgrund von Rückstellungen zum Ukraine-Krieg einen hohen Verlust erlitten. Und es ist noch kaum absehbar, wie hoch die Kosten zum Krieg tatsächlich ausfallen werden.

Dass der Markt seine Gewinne im Handelsverlauf etwas eindämmt, ist auch den Schwergewichten Roche, Novartis (NOVN 85.48 +0.20%) und Nestlé (NESN 124.84 +0.69%) geschuldet, die dem Markt hinterherhinken. Aus den defensiven Reihen fallen auch Swisscom (SCMN 585.40 -0.20%) mit -0,7% zurück.

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel wirkt unterdessen nur optisch schwächer. Die Anteilsscheine werden ex Dividende 10 Franken gehandelt.

Nach Zahlen wiederum gesucht sind in den hinteren Reihen die Aktien von Addex (ADXN 0.7990 +5.13%) und Montana Aerospace (AERO 15.50 +4.87%). Dagegen landen Landis+Gyr (LAND 55.05 -0.45%) nach Jahreszahlen auf den Verkaufslisten.

Euro wieder über 1,06 $

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0618 $. Am Vortag lag der Kurs lange Zeit noch unter 1,06 Dollar. Zum Schweizer Franken notiert der Euro wenig verändert auf 1,0330 Fr. Ein Dollar kostet ebenfalls wenig bewegt 0,9731 Fr.

Auftrieb erhält der Euro zuletzt durch Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Zwar hat das Fed den Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell erteilte aber den teilweise erwarteten noch stärkeren Anhebungen (von bsp. 0,75 Punkten) eine Absage. Der Dollar geriet daraufhin unter Druck, andere Währungen profitierten.

Auch am Donnerstag steht die Geldpolitik im Blick. In Grossbritannien trifft die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Es wird erwartet, dass der Leitzins zum vierten Mal in der Corona-Pandemie angehoben wird. Auch die norwegische Notenbank gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. An Konjunkturdaten dürften Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA Beachtung finden.

Ölpreise legen vor Opec-Sitzung weiter zu

Die Ölpreise haben vor der Sitzung des Ölverbunds Opec+ ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgeweitet. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,69 $. Das waren 55 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 107.56 +4.14%)) stieg um 35 Cent auf 108,16 $.

Am Vortag hatten die Ölpreise deutlich zugelegt. Auslöser war die Aussicht auf ein EU-Embargo auf russisches Rohöl. Die EU-Kommission schlägt vor, den Bezug russischen Erdöls als Sanktion wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine innerhalb eines halben Jahres auslaufen zu lassen. Die EU-Länder müssen dem Vorschlag aber noch einstimmig zustimmen, was noch nicht sicher ist.

In diesem Umfeld berät die Opec+ über ihre Förderstrategie. Es wird erwartet, dass der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Verbund seinen Kurs moderater Produktionssteigerungen fortsetzt. Bislang sind trotz des Ukraine-Kriegs keine grösseren Konflikte innerhalb der Opec+ festzustellen.

US-Aktienmärkte von Fed-Zinsentscheid beflügelt

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch mit ihren Aussagen zur künftigen Geldpolitik die amerikanischen Aktienmärkte beflügelt. Die Währungshüter hoben wie schon weithin erwartet im Kampf gegen die Inflation den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte an. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch grössere Zinsschritte um beispielsweise 0,75 Prozentpunkte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden.

Der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial gewann nach teils lustlosem Handel am Ende 2,81% auf 34’061,06.

Der marktbreite S&P 500 drehte nach dem Zinsentscheid ins Plus und ging 2,99% fester bei 4300,17 aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann nach anfangs herben Verlusten sogar 3,41% auf 13’535,71. Beide Indizes waren zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2021 gefallen.

Auf Unternehmensseite standen zur Wochenmitte erneut viele Quartalsberichte auf der Agenda. Der Fahrdienstleister Lyft schockte seine Anteilseigner mit einem trüben Ausblick, wie der Kurssturz um fast 30% zeigte. Darunter litten auch die Papiere von Uber (−4,5%).

Moderna schlossen nach positiven Nachrichten fast 6% fester. Dank seines Coronaimpfstoffs verdient der Biotech-Konzern weiter glänzend. Im ersten Quartal war es mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr.

Die Titel des Chipkonzerns AMD, der Kaffeehauskette Starbucks und des Unterkunftvermittlers Airbnb zogen nach Zahlen um 7,7 bis 9,8% an. Die Aktien der Ölkonzerne Chevron und ExxonMobil gewannen 3,1 bzw. 4%.

Asiatische Börsen reagieren freundlich auf US-Zinsentscheid

Die asiatischen Aktienmärkte haben vorwiegend freundlich auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagiert.

In Hongkong gewann der Leitindex Hang Seng im Tagesverlauf 0,66%. Auch in China gab es einen Kursanstieg. Der Shanghai Composite notierte 1,1% höher.

Eine Ausnahme bildete Singapur, wo der von Finanz- und Immobilienwerten dominierte Straits Times 9,2% verlor.

Die Börsen in Japan und Korea waren wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 sowie den Euro Stoxx 50 (SX5E 3'781.49 +1.52%) vermitteln unterschiedliche Aussichten auf einen gehaltenen Börsentag in den USA und steigenden Kurse in Europa (+2,4%).