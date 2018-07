SMI: Konsolidierung nach Plan

Obwohl die nun erreichte markttechnische Barriere um 8850/8900 nicht als besonders signifikant eingestuft werden kann, hat sie dennoch – wie erwartet – eine kleine Korrektur des SMI (SMI 8892.12 0.76%) ausgelöst. Eine der Ursachen dafür dürfte die Überhitzung des Index gewesen sein, der nach einem Anstieg von rund 500 Punkten seit Ende Juni bereits wieder am oberen Rand des von uns aus historischen Schwankungen berechneten Prognosekorridors (grau) angekommen war. Dieser Kurskanal ist auch hilfreich bei der Berechnung des kurzfristigen Abwärtspotenzials, das zunächst nur bis an seine Untergrenze um 8650/8700 reicht. Ungefähr auf gleicher Höhe verlaufen auch der Monatsdurchschnitt des Swiss Market Index (blau) und eine horizontale Wendezone (orange).

Nur wenn an der 8650er-Marke Käufer ausbleiben sollten, drohen stärkere Verluste. Kurzfristig ist das zwar das unwahrscheinlichere Szenario, doch aus der Vogelperspektive erinnert die aktuelle Marktlage immer noch verdächtig der Ausgangssituation im Jahr 2015 (blaue Kreismarkierungen): Auch diesmal verläuft der SMI unterhalb seines 200-Tage-Durchschnittspreises (violett) und scheiterte bereits mehrfach an seiner Rückeroberung. Eine erneute Schwäche in Richtung 8300 oder sogar 7400/7700 bleibt daher auf lange Sicht weiterhin eine reale Option; erst wenn der Index auch nördlich der 9000er-Marke noch nachgefragt wird, sinkt die Gefahr deutlich.