SMI: positiver Start ins 2020

Der Swiss Market Index startet stabil in das neue Jahr: Bereits an der ersten kurzfristigen Bodenbildungszone um 10’500/10’600 drehte der Markt nach kurzen Gewinnmitnahmen wieder nach oben. Luft ist auf dieser Zeitebene bis 10’850 an den nördlichen Rand des entsprechenden Schwankungskorridors (graue Fläche).

Der SMI (SMI 10665.41 -34.41) macht auch im Langfristchart eine gute Figur: Hier zeigt sich der steile Aufwärtstrend, der bereits Anfang 2019 begonnen hat. Allerdings ist der Markt mittlerweile leicht überhitzt und bewegt sich entsprechend im oberen Grenzbereich seines hier kalkulierbaren Bewegungskorridors (braune Fläche). Im Idealfall reicht das Potenzial noch bis an die 11’100er-Marke.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)