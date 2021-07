SMI: Positiver Verlauf im August möglich?

Der Swiss Market Index zeigt Muster, die auch in der Vergangenheit schon einen Kursanstieg ankündigten. Allerdings nicht im Sommer.

Die Kursentwicklung des SMI gleicht nach wie vor sehr deutlich dem Verlauf von 2018 bis Anfang 2020 (rot/grün), woraus sich für das Spätjahr ein Ziel im Bereich der 13’000er-Marke ableitet. Auch jetzt schon besteht Spielraum bis an die zugehörige Aufwärtstrendlinie (grau) bei etwa 12’350 Punkten (grau). Allerdings ist innerhalb dieser Abfolge von Kauf- und Verkaufswellen auch ein Abschwung bis zurück an den langfristigen Durchschnittspreis (violett) bei derzeit rund 11’000 Punkten jederzeit mit einzukalkulieren.

Insbesondere im sogenannten Sommerloch zwischen Juni und September zeigte der SMI in der Vergangenheit eine Tendenz zurück zu seinem Langfrist-Mittelkurs, zumindest aber fehlte es an jeglicher Dynamik (graue Flächen), nur selten kam es in dieser Phase des Jahres zu einem stärkeren Anstieg (grün) oder Rückgang (rot).

Ein frisches Indiz für eine positive kurzfristige Richtungsentwicklung hat der Index mit dem Sprung über die markante horizontale Verkaufszone bei 12'070 / 12'080 zwar geliefert, allerdings blieb ein ähnlicher, negativ zu wertender Ausbruch nach unten bei 11'870 / 11'900 zuletzt auch ohne Folgen – typisch für das eher orientierungslose Sommergeschäft. Auf dieser Zeitebene ist nun eine Ausweitung auf beiden Seiten zu sehen, der aktuell verfügbare Spielraum reicht bis an entsprechende Trendlinien bei 11'750 im Süden und 12'150 im Norden. Erst wenn der Markt auch eine dieser Hürden überspringt, dürfte der weitere Kurs auf der untergeordneten Zeitebene gesetzt sein. Ein ähnliches Muster endete zuletzt im Mai mit einem Ausbruch nach oben (rot).