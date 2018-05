SMI: Potenzial bis zur 9000er-Marke

In der Vorwoche sah es nach dem Rückfall unter den kurzfristigen Aufwärtstrend (blau) zunächst so aus, als würde der Markt einbrechen – doch die bereits seit Monatsanfang zu beobachtende Nachfrage um 8660/8700 stabilisierte den Index (rot). Nun ist noch der Verkaufsdruck um 8850 zu überwinden, dann ist der Weg bis an die oberen Trendlinien um 8940/8990 Punkten frei.

Der im etwas grösseren Chartausschnitt noch existierende Abwärtstrend löst sich immer weiter auf. Schliesst der SMI (SMI 8886.26 0.49%) zum Wochenanfang deutlich über der aktuell bei rund 8820 verlaufenden Trendkanal-Obergrenze, wäre die negative Tendenz vermutlich als beendet anzusehen. Die Rückeroberung des in dieser Perspektive erkennbaren Monatsdurchschnittskurses (grüne Kurve) und die anschliessenden Käufe, jedes Mal, wenn der Markt daran zurückfällt, sind bereits ein erstes positives Zeichen. Der bis ins Vorjahr erweiterte Blickwinkel zeigt ebenfalls eine Wendezone um 9000/9060, die bei einem freundlichen Verlauf das nächste Kursziel darstellt.