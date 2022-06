SMI: Potenzial nach oben ist überschaubar

Die Bärenmarktrally des Swiss Market Index kann sich im Idealfall noch für einige 100 Punkte fortsetzen, dann aber wird die Luft dünn.

Der SMI stagniert nach wie vor unterhalb der markanten Wendezone, die im Intradaychart der Vorwochen um 11’800 ersichtlich ist. Stärkere Umsätze waren in diesem Zeitraum allerdings erst um 12’000 / 12’050 messbar (blaue Kreismarkierung), so dass dieses Areal die eigentliche Barriere darstellt. Aus Volumenspitzen lässt sich auch die erste potenzielle Stabilisierungszone für die kommenden Tage bei 11’500 Zählern ableiten. Erst wenn der Index wieder zu tieferen Preisen gehandelt wird, rückt die Untergrenze des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) wieder in den Fokus.