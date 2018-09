SMI: Prognose wird optimistischer

Der Swiss Market Index hat den im August begonnenen Abwärtstrend nun definitiv hinter sich gelassen (schwarz). Der zweite Ausbruch innerhalb weniger Tage stoppte allerdings wieder in der Zone um 9030/9040 (gelb), in der bereits beim ersten Mal der Verkaufsdruck erneut zunahm. Auf längere Sicht sollte jedoch erst um 9100/9200 die Abgabebereitschaft so weit steigen, dass der Markt wieder eine Pause benötigt.

Aus der Vogelperspektive des mehrere Jahre zurückreichenden Charts besteht sogar markttechnisches Potenzial bis leicht über die 9500er-Marke (grün). Doch auch hier zeigt sich, dass Anleger bereits häufiger schon um 9200 mit Gewinnmitnahmen starteten. Solange der SMI (SMI 9038.37 0.19%) aber nicht unter 8300/8450 einbricht (gelb), bleibt die weitere Einschätzung des Trends auf dieser Zeitebene eher wohlwollend.